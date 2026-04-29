Jardin en scène concert Issara Jardin des plantes Coutances

Coutances

Jardin en scène concert Issara

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un rendez-vous musical en plein air, à ne pas manquer, chaque mercredi de l’été !

Si le festival Jazz sous les pommiers a refermé sa parenthèse, Coutances n’a pas dit son dernier mot. Bien au contraire la ville prolonge l’évasion musicale tout au long de l’été avec Jardin en scène.

Pour cette nouvelle édition 2026, les mercredis de juillet et août mettront à l’honneur le talent de jeunes artistes locaux, dans une ambiance conviviale et estivale.

Sur place deux scènes prendront place au jardin des plantes. Les spectacles jeune public ouvriront la programmation à 16h, suivis à 18h de concerts tout public.

En cas de pluie même si mercredi rime avec pluie, la musique, elle, ne s’arrête jamais. Si la pluie s’invite à la fête, les spectacles seront accueillis à la salle Marcel-Hélie.

Informations pratiques Sous les arbres de Jardin en Scène, la musique s’accompagne aussi d’une pause fraîcheur. Chaque mercredi, l’association des diabétiques de la Manche tient le bar pour se désaltérer, en parfaite harmonie. .

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Jardin en scène concert Issara

L’événement Jardin en scène concert Issara Coutances a été mis à jour le 2026-04-29 par Coutances Tourisme