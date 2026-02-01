Jardin Rina Van Gelder

2 rue de la Fontaine Bouchée Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-24 2026-05-25

Rina Van Gelder (sculptures et peintures) vous invite à découvrir son jardin avec la participation de Michel Laurent (Plasticien) , Eva Skrypnik (photos), Joseph Ginet (Céramique bois) .

2 rue de la Fontaine Bouchée Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 53 rinavangelder@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jardin Rina Van Gelder Valay a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY