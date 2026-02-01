Jardin Rina Van Gelder Valay
Jardin Rina Van Gelder Valay lundi 23 février 2026.
Jardin Rina Van Gelder
2 rue de la Fontaine Bouchée Valay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
2026-02-23 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-24 2026-05-25
Rina Van Gelder (sculptures et peintures) vous invite à découvrir son jardin avec la participation de Michel Laurent (Plasticien) , Eva Skrypnik (photos), Joseph Ginet (Céramique bois) .
2 rue de la Fontaine Bouchée Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 53 rinavangelder@orange.fr
