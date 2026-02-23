Visite commentée de Valay Valay
Visite commentée de Valay Valay mercredi 22 juillet 2026.
Valay
Visite commentée de Valay
Cour du Château Valay Haute-Saône
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partez à la découverte du charmant village de Valay à travers une visite commentée. .
Cour du Château Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Visite commentée de Valay
L’événement Visite commentée de Valay Valay a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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