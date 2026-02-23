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Visite commentée de Valay Valay

Visite commentée de Valay Valay mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Cour du Château

Ville : 70140 Valay

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 1.5 1.5 Tarif enfant Tarif enfant

Valay

Visite commentée de Valay

Cour du Château Valay Haute-Saône

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Partez à la découverte du charmant village de Valay à travers une visite commentée.   .

Cour du Château Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite commentée de Valay

L’événement Visite commentée de Valay Valay a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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