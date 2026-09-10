Jardin Vauban autrement : promenade sonore immersive en autonomie via l’application CityWhispers, Jardin Vauban (entrée côté boulevard de la Liberté), Lille
samedi 19 septembre 2026 · Jardin Vauban (entrée côté boulevard de la Liberté) · Lille
Informations pratiques
Jardin Vauban autrement : promenade sonore immersive en autonomie via l’application CityWhispers 19 et 20 septembre Jardin Vauban (entrée côté boulevard de la Liberté) Nord
Balade immersive en autonomie via l’application CityWhispers. Smartphone et écouteurs ou casque audio personnels à prévoir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Une promenade sonore immersive d’environ 40 minutes pour découvrir le Jardin Vauban à travers son histoire, ses paysages, la musique et les sensations qu’il fait naître.
Classé monument historique, ce jardin de style anglais offre une véritable parenthèse au cœur de Lille. Ses allées sinueuses, sa grotte artificielle, ses plans d’eau et ses perspectives paysagères composent un décor à la fois familier et mystérieux.
Guidé par une narration artistique, une création musicale originale et un univers sonore conçu spécialement pour ce lieu, vous parcourez le jardin à votre rythme. L’expérience invite à observer davantage, à prêter attention aux sensations et à entrer autrement en relation avec le paysage qui vous entoure.
Ce n’est pas une visite guidée classique, mais une expérience sensible qui fait dialoguer histoire du lieu, nature et imaginaire.
Durée : environ 40 minutes
Distance : environ 1,2 km
En autonomie via l’application CityWhispers.
Avec vos propres écouteurs ou votre casque audio.
Jardin Vauban (entrée côté boulevard de la Liberté) Jardin Vauban. Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France
Une promenade sonore immersive d’environ 40 minutes pour découvrir le Jardin Vauban à travers son histoire, ses paysages, la musique et les sensations qu’il fait naître.
©CityWhispers
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