Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Visite à deux voix: Nature et architecture Mardi 25 août, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T16:00:00+02:00

Au cœur du quartier Moulins, venez (re)découvrir un lieu emblématique : le Jardin des Plantes lors d’une visite guidée à deux voix. Une médiatrice nature et une médiatrice architecture partageront avec vous leurs savoirs sur les plantes et l’architecture qui les entoure.

Le jardin se réinvente aujourd’hui autour de l’ancienne orangerie, des nouvelles serres de production végétale et de ses nouveaux bassins, que vous pourrez explorer.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Venez (re)découvrir un lieu emblématique du quartier Moulins à travers le Jardin des Plantes

CJB