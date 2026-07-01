Musique verte et kazoo, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Musique verte et kazoo Dimanche 16 août, 15h00, 16h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T15:45:00+02:00

Fin : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:45:00+02:00

Venez créer votre propre kazoo grâce à des éléments de la nature !

Facile à fabriquer et à utiliser, cet atelier est ouvert à tous, petits et grands. Un moment ludique pour découvrir la musique autrement.

Avec la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Venez créer votre propre instrument de musique