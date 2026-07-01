SOS, ma plante est malade, Jardin des plantes, Lille
mercredi 12 août 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
SOS, ma plante est malade Mercredi 12 août, 11h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T11:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T11:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
Venez rencontrer un jardinier expert qui vous donnera des conseils personnalisés pour soigner vos plantes et leur redonner toute leur vitalité.
Apportez votre plante malade et repartez avec les bons gestes pour l’aider à se rétablir le plus rapidement possible.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Votre plante montre des signes de fatigue ou de maladie ?
TLP
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