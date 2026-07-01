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SOS, ma plante est malade, Jardin des plantes, Lille

mercredi 12 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

SOS, ma plante est malade, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

SOS, ma plante est malade Mercredi 12 août, 11h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T11:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T11:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00

Venez rencontrer un jardinier expert qui vous donnera des conseils personnalisés pour soigner vos plantes et leur redonner toute leur vitalité.
Apportez votre plante malade et repartez avec les bons gestes pour l’aider à se rétablir le plus rapidement possible.

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Votre plante montre des signes de fatigue ou de maladie ?

TLP

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