Découverte de la faune aquatique, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Découverte de la faune aquatique Vendredi 7 août, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00

Les bassins abritent une grande diversité d’animaux comme les insectesaquatiques, les amphibiens et les oiseaux.

En observant l’eau et les plantes, on y découvre un écosystème vivant et fragile, où chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

( insectes aquatiques, amphibiens et oiseaux)