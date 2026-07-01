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Découverte de la faune aquatique, Jardin des plantes, Lille

vendredi 7 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Découverte de la faune aquatique, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Découverte de la faune aquatique Vendredi 7 août, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00

Les bassins abritent une grande diversité d’animaux comme les insectesaquatiques, les amphibiens et les oiseaux.
En observant l’eau et les plantes, on y découvre un écosystème vivant et fragile, où chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
( insectes aquatiques, amphibiens et oiseaux)

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