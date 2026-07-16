Atelier Famille, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Atelier Famille 6 et 30 août Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:30:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00

Viens devenir un artiste de la nature et laisse tes mains créer des merveilles à partir de ce que la terre nous offre !

Cet atelier d’impression végétale te permettra de créer des œuvres d’art avec les éléments naturels récoltés dans la nature et de faire parler l’imagination.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Impression végétale