Nature en équilibre, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Nature en équilibre Samedi 8 août, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T11:00:00+02:00

Redécouvrons les nombreuses interactions que l’on peut observer dans la nature : c’est tout un équilibre qui se met en place et que nous déchiffrerons grâce à cette balade naturaliste. Avec la LPO.

A partir de 8 ans.

Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3900

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3900 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3900 »}]

Balade naturaliste

Camille Jan-Baudens