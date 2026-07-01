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Nature en équilibre, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 8 août 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Nature en équilibre, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Nature en équilibre Samedi 8 août, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T11:00:00+02:00

Redécouvrons les nombreuses interactions que l’on peut observer dans la nature : c’est tout un équilibre qui se met en place et que nous déchiffrerons grâce à cette balade naturaliste. Avec la LPO.
A partir de 8 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3900

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Balade naturaliste

Camille Jan-Baudens

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