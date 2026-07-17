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Retro gaming, le musical, Lille

mercredi 22 juillet 2026 · le musical · Lille

Retro gaming, le musical, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
le musical
Adresse
59 rue de Flers 59800 LILLE Fives
Ville
59370 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit

Retro gaming Mercredi 22 juillet, 18h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Envie de retrouver des souvenirs d’enfance ?

Et de partager cette passion avec les copains, copines ou à la nouvelle génération ?

Alors viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).

Et n’oublies pas de partager pour des battles inoubliables :D

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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).

musical

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