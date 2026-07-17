Retro gaming, le musical, Lille

Informations pratiques

Retro gaming Mercredi 22 juillet, 18h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Envie de retrouver des souvenirs d’enfance ?

Et de partager cette passion avec les copains, copines ou à la nouvelle génération ?

Alors viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).

Et n’oublies pas de partager pour des battles inoubliables :D

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Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

Viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).

musical