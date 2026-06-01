Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Alzamün – La Folie Continue #3 Vendredi 17 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Quelques grains de sables transportés par le vent, Célèbrent l’universel sur six continents.

La légende raconte qu’Alzamün est né d’un mélange de sables provenant du désert Saharien, des plages de Santa Cruz et de poussières lunaires. Ce trio façonne un rock entre héritage et avant garde en puisant dans la musique orientale, le jazz, la pop britannique ou la scène garage californienne.

Riffs entêtants, mélodies hypnotiques, improvisations intenses. La fusion psyché de King Gizzard, de Gong et de Khruangbin.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranéenne.

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Alzamün, trio qui façonne un rock entre héritage et avant-garde. Puisant dans la musique orientale ou la pop britannique, c’est un voyage hypnotique qui vous attend.

Alzamün