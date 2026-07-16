Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Atelier DJ pour kids • Comala Radio Samedi 18 juillet, 14h00 Gare Saint Sauveur Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

················ ATELIER DJ POUR KIDS ················

Comala Radio ouvre son studio avec un atelier mix pour les enfants. L’occasion pour les DJs en herbe de mettre les mains sur une platine, de découvrir les techniques de mix, de mieux comprendre la musique et surtout d’apprendre à faire danser tout le monde avec du son !

················ COMALA RADIO ················

https://www.comalaradio.com

Comala c’est une webradio musicale lilloise incontournable des DJs, selectors et diggers en tous genres. 24h/24 et 7j/7, sur les ondes c’est global grooves, terrains aventureux et sentiers peu battus mais sur lesquels danser.

···················· INFOS ····················

– Inscription gratuite par mail à bb.coursstso@gmail.com (nom, prénom, âge)

– Pour les 7-14 ans

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « bb.coursstso@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.comalaradio.com »}, {« link »: « mailto:bb.coursstso@gmail.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas