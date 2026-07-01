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Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 18 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Balade sauvage : des plantes à déguster ! Samedi 18 juillet, 14h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Au programme, un voyage dans le temps pour redécouvrir la richesse des plantes sauvages comestibles utilisées par le passé et parfois oubliées aujourd’hui. Avec la Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature.
A partir de 7 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897

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Balade naturaliste

Guilhem Fouques

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