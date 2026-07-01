Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Balade sauvage : des plantes à déguster ! Samedi 18 juillet, 14h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Au programme, un voyage dans le temps pour redécouvrir la richesse des plantes sauvages comestibles utilisées par le passé et parfois oubliées aujourd’hui. Avec la Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature.

A partir de 7 ans.

Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897 »}]

Balade naturaliste

Guilhem Fouques