Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 18 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Balade sauvage : des plantes à déguster ! Samedi 18 juillet, 14h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Au programme, un voyage dans le temps pour redécouvrir la richesse des plantes sauvages comestibles utilisées par le passé et parfois oubliées aujourd’hui. Avec la Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature.
A partir de 7 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3897 »}]
Balade naturaliste
Guilhem Fouques
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