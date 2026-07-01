Secrets de plantes médicinales, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Secrets de plantes médicinales Lundi 20 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du Jardin des Plantes à travers ses plantes médicinales.

Apprenez à reconnaître leurs principales caractéristiques, propriétés et usages traditionnels.

Le tout lors d’une visite ludique et enrichissante à partager en famille.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

À la découverte des plantes médicinales du jardin