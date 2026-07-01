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Secrets de plantes médicinales, Jardin des plantes, Lille

lundi 20 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Secrets de plantes médicinales, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Secrets de plantes médicinales Lundi 20 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du Jardin des Plantes à travers ses plantes médicinales.
Apprenez à reconnaître leurs principales caractéristiques, propriétés et usages traditionnels. 
Le tout lors d’une visite ludique et enrichissante à partager en famille.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
À la découverte des plantes médicinales du jardin

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