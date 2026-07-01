Secrets de plantes médicinales, Jardin des plantes, Lille
lundi 20 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Secrets de plantes médicinales Lundi 20 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du Jardin des Plantes à travers ses plantes médicinales.
Apprenez à reconnaître leurs principales caractéristiques, propriétés et usages traditionnels.
Le tout lors d’une visite ludique et enrichissante à partager en famille.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
À la découverte des plantes médicinales du jardin
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