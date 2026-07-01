Les ailes de la nuit, Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins, Lille
mardi 28 juillet 2026 · Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins · Lille
Informations pratiques
Les ailes de la nuit Mardi 28 juillet, 20h00 Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00
Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par la LPO.
Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins Rue verte hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3930 »}]
Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !
À voir aussi à Lille (Nord)
- Atelier Yonkoma – Création d’un manga en quatre cases, médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet), Lille 1 juillet 2026
- Balade au zoo, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille 1 juillet 2026
- Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille 2 juillet 2026
- Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille 3 juillet 2026
- Carte blanche à la Malterie – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 3 juillet 2026