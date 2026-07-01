Les ailes de la nuit, Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins, Lille

mardi 28 juillet 2026 · Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins · Lille

Informations pratiques

Les ailes de la nuit Mardi 28 juillet, 20h00 Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par la LPO.

Croisement de la rue verte et de pavé des Moulins Rue verte hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3930 »}]

Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !