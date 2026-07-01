Balade botanique et dégustation, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Balade botanique et dégustation Dimanche 26 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Plantes digestives , relaxantes, énergisantes….

Autant d’usages pour des plantes parfois méconnues !

Venez participer à un atelier qui vous permettra d’identifier les plantes à utiliser en tisane ainsi que leurs bienfaits et composé vos mélanges.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Identification de plantes de tisane