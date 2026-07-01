Balade botanique et dégustation, Jardin des plantes, Lille
dimanche 26 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Balade botanique et dégustation Dimanche 26 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00
Plantes digestives , relaxantes, énergisantes….
Autant d’usages pour des plantes parfois méconnues !
Venez participer à un atelier qui vous permettra d’identifier les plantes à utiliser en tisane ainsi que leurs bienfaits et composé vos mélanges.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Identification de plantes de tisane
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