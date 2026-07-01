UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Balade botanique et dégustation, Jardin des plantes, Lille

dimanche 26 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Balade botanique et dégustation, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Balade botanique et dégustation Dimanche 26 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T14:30:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Plantes digestives , relaxantes, énergisantes….
Autant d’usages pour des plantes parfois méconnues !
Venez participer à un atelier qui vous permettra d’identifier les plantes à utiliser en tisane ainsi que leurs bienfaits et composé vos mélanges.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Identification de plantes de tisane

À voir aussi à Lille (Nord)