Argan Soul DJ SET – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Argan Soul DJ SET – La Folie Continue #3 Samedi 25 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Découvrez l’« AMAZOCCAN AFRO HOUSE » en référence à la fusion Amazigh & Moroccan Afro House.

À travers un répertoire original et authentique, l’AMAZOCCAN AFRO HOUSE se veut un nouveau sous-genre d’Afro House, fusionnant héritage Amazigh, influences marocaines et énergie de la musique électronique moderne. Une musique profonde, organique et universelle, pensée pour les clubs, les festivals et les scènes les plus exigeantes.

Aujourd’hui, de nombreux DJs et producteurs s’inscrivent dans cette vision en créant des morceaux qui participent activement à la construction de ce nouveau répertoire. La volonté d’Argan Soul est que ce mouvement artistique s’affirme et s’organise afin de définir et officialiser un style et un sous-genre de l’Afro House à part entière, nommé l’AMAZOCCAN AFRO HOUSE.

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Dans le cadre de la saison Méditerranée

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite le DJ Argan Soul. Découvrez son univers fusion Amazoccan Afro House, une collision heureuse entre musique Amazigh et Moroccan Afro House.

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