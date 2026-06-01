Les Cocons électroniques – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Les Cocons électroniques – La Folie Continue #3 Dimanche 26 juillet, 16h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Le cocon électronique est un concert méditatif, ou « bain de son ». Raphaël Foulon s’inspire de son expérience des cérémonies chamaniques et de son amour de la musique drone pour créer un espace sonore immersif, relaxant et propice au voyage intérieur. La matière sonore est façonnée en live à partir d’un synthétiseur modulaire, et est diffusée sur un système de haut-parleurs à 360 degrés pour ouvrir un dialogue entre traditions de soin par le son et techniques de synthèse sonore modernes.

Dans l’herbe du jardin de la maison Folie Moulins

Durée 30 min

Tout public

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Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite à faire la sieste autrement ! Installés dans le jardin, profitez d’une bulle sonore cocon, méditative et immersive. Un espace propice au voyage et à la pause.

Sihem Kerkeni