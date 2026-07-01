A la rencontre de la biodiversité, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 25 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
A la rencontre de la biodiversité Samedi 25 juillet, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Profitons de l’été pour aller redécouvrir la biodiversité du Parc de la Citadelle grâce à une balade naturaliste autour de la faune et la flore. Avec Nord Nature Environnement.
Tout-public.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3898
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3898 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3898 »}]
Balade naturaliste
Camille Jan-Baudens
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