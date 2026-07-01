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A la rencontre de la biodiversité, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 25 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

A la rencontre de la biodiversité, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

A la rencontre de la biodiversité Samedi 25 juillet, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Profitons de l’été pour aller redécouvrir la biodiversité du Parc de la Citadelle grâce à une balade naturaliste autour de la faune et la flore. Avec Nord Nature Environnement.
Tout-public.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3898

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Balade naturaliste

Camille Jan-Baudens

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