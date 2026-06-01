Omar Ek – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Omar Ek – La Folie Continue #3 Vendredi 24 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Omar EK démarre la musique à Casablanca, sa ville natale. Marqué par ses collaborations avec des musiciens arabo-africains, ce dépaysement lui donne envie d’approfondir sa quête de ce riche territoire. C’est par le biais des musiques électroniques que lui vient l’idée de parcourir le patrimoine musical du continent dans lequel il est né, inscrivant son esthétique dans une Afrique progressiste et moderne

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Dans le cadre de la saison Méditerranée

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Omar Ek et son univers afro-electro. Poursuivez avec lui sa quête musicale aventureuse et découvrez les facettes du patrimoine musical du continent africain.

Anne LeSaint