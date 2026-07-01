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Economisez l’eau au jardin, Jardin des plantes, Lille

mercredi 22 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Economisez l’eau au jardin, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Economisez l’eau au jardin Mercredi 22 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

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respectueuse de l’environnement, tout en réduisant
votre consommation d’eau.

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