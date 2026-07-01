Economisez l’eau au jardin, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Economisez l’eau au jardin Mercredi 22 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une visite guidée des Carrés

Botaniques et participez à un atelier animé par un

jardinier expert, dédié aux techniques simples et

efficaces pour économiser l’eau au jardin. Apprenez à

aménager votre espace extérieur de manière durable et

respectueuse de l’environnement, tout en réduisant

votre consommation d’eau.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Venez découvrir les secrets d’un jardin plus économe en eau !