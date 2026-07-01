Economisez l’eau au jardin, Jardin des plantes, Lille
mercredi 22 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Economisez l’eau au jardin Mercredi 22 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00
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Botaniques et participez à un atelier animé par un
jardinier expert, dédié aux techniques simples et
efficaces pour économiser l’eau au jardin. Apprenez à
aménager votre espace extérieur de manière durable et
respectueuse de l’environnement, tout en réduisant
votre consommation d’eau.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Venez découvrir les secrets d’un jardin plus économe en eau !
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