Atelier Familles, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Atelier Familles Jeudi 30 juillet, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T15:30:00+02:00

Rendez-vous au Jardin des Plantes pour un atelier autour des insectes du jardin!

Découvrons leur mode de fonctionnement et les habitats qu’ils occupent, tout en observant de près la richesse de la biodiversité locale et leurs étonnantes adaptations.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Petites bêtes du jardin

CJB