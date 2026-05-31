« Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air ! Vendredi 17 juillet, 22h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T22:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T22:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Une séance de ciné en plein air au coucher du soleil dans le parc du Grand Sud, en partenariat avec les rencontres audiovisuelles. Amenez votre plaid, prenez place dans le parc et profitez d’une séance gratuite de cinéma en famille ! Il y aura même un stand popcorn et barbapapa ! En première partie sera diffusé un court-métrage réalisé par des enfants de Lille-Sud à l’occasion d’ateliers cinéma proposés au cours du mois de juin. Venez découvrir les talents de demain. Et en plus…c’est gratuit !

Jardin du Grand Sud

Gratuit

Tout public

Vendredi 17 juillet, 22 h

Petite restauration sur place (sucré/salé et boissons) avec l’asso de Lille Sud » Les fées maison 59”

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

(Re)découvrez le film culte « Qui veut peau de Roger Rabbit » en ciné plein air dans le parc du Grand du Sud et profitez d’une soirée conviviale et gratuite en famille !

DR