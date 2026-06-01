Tiger Rodeo – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Tiger Rodeo – La Folie Continue #3 Dimanche 26 juillet, 17h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:50:00+02:00

Fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:50:00+02:00

Matt Van T., installé dans un saloon pour donner un concert, attend ses musiciens et un public qui ne viendront jamais… Dans ce conte musical, notre héros se retrouve seul du jour au lendemain. Pour conjurer le sort, il s’invente alors une histoire pleine d’aventures, dans laquelle il fait la rencontre d’un renard ménestrel, d’un hibou mystérieux, d’un ours luthier et autres animaux loufoques qui lui redonneront goût à la musique et à la vie !

La casquette vissée sur la tête, l’harmonica à la bouche, la guitare folk à la main et les pieds en rythme sur la grosse caisse, il convoque les vieux chants des Appalaches, le mystère des blues de Louisiane et la nostalgie des ballades du Texas. Ses compositions abordent avec subtilité les questions liées à la solitude et à l’alter ego, mais aussi à la force de l’imaginaire et à la créativité comme échappatoires. Avec son répertoire de musique country, ce multiinstrumentiste talentueux nous entraîne dans une Amérique imaginaire et fantasmée…Let’s go, folks !

Durée 50 min

À partir de 6 ans

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Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Matt Van T & son conte musical Tiger Rodeo. Dans un saloon désert, le public n’arrive pas. Où est-il passé ?! C’est le début d’une aventure folle sur le son de la country !

PDS JM FRANCE