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Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille

mardi 28 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Atelier des Tout-Petits Mardi 28 juillet, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00

Viens explorer le jardin avec tous tes sens !
Cet atelier invite les tout-petits à découvrir le monde végétal à travers le toucher, l’odorat, la vue et l’ouïe.
Une aventure ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité et s’émerveiller de la nature.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Visite sensorielle du jardin

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