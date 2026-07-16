Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille
mardi 28 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Atelier des Tout-Petits Mardi 28 juillet, 10h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Viens explorer le jardin avec tous tes sens !
Cet atelier invite les tout-petits à découvrir le monde végétal à travers le toucher, l’odorat, la vue et l’ouïe.
Une aventure ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité et s’émerveiller de la nature.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Visite sensorielle du jardin
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