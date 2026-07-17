Soirée film: Tina, le musical, Lille
mardi 21 juillet 2026 · le musical · Lille
Informations pratiques
Soirée film: Tina Mardi 21 juillet, 19h00 le musical Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00
Le principe est de vous proposer un film qui tourne autour de la musique ou d’un groupe en particulier ainsi que sa BO.
On continue avec un autre biopic sur la vie de la mythique Tina Turner !
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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Le principe est de vous proposer un film qui tourne autour de la musique ou d’un groupe en particulier ainsi que sa BO. On continue avec un autre biopic sur la vie de la mythique Tina Turner !
Le Musical
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