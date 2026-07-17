Soirée film: Tina, le musical, Lille

Informations pratiques

Soirée film: Tina Mardi 21 juillet, 19h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Le principe est de vous proposer un film qui tourne autour de la musique ou d’un groupe en particulier ainsi que sa BO.

On continue avec un autre biopic sur la vie de la mythique Tina Turner !

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Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

Le principe est de vous proposer un film qui tourne autour de la musique ou d’un groupe en particulier ainsi que sa BO. On continue avec un autre biopic sur la vie de la mythique Tina Turner !

Le Musical