Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Peinture Naturaliste Vendredi 17 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00

Rejoignez notre atelier de peinture naturaliste en famille !

Un moment d’immersion artistique où observation et précision se conjuguent à la beauté du monde vivant

Découvrez les couleurs de la nature, expérimentez différentes techniques et développez son regard.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Envie de vous reconnecter à la nature tout en explorant votre créativité ?