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Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille

vendredi 17 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Peinture Naturaliste Vendredi 17 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00

Rejoignez notre atelier de peinture naturaliste en famille !
Un moment d’immersion artistique où observation et précision se conjuguent à la beauté du monde vivant
Découvrez les couleurs de la nature, expérimentez différentes techniques et développez son regard.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Envie de vous reconnecter à la nature tout en explorant votre créativité ?

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