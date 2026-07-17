Nos quartiers d’été – Vieux-Lille, Plaine Winston Churchill, Lille

Informations pratiques

Nos quartiers d’été – Vieux-Lille Vendredi 31 juillet, 14h00 Plaine Winston Churchill Nord

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

16h30 : Participer à une initiation et une démonstration de breakdance par From The North !

17h30 à 20h : DJ set par Denis Juiice

Retrouvez également dès 14h les associations présentes sur place avec des animations tout au long de l’après-midi :

Sensibilisation aux Eco-gestes (CITEO)

Parcours motricité & jeux de société pour enfants, adultes et séniors (Ludothèque de la Maison de quartier Godeleine Petit)

Animation de la géante Jeanne Motte (Les amis des géants)

Animation dédiée aux enfants en lien avec la Maison Charles de Gaulle

Stand de sensibilisation auprès des habitants autour du projet Urbain D’Euralille à la Deûle (SPA Euralille)

Atelier cuisine (Itinéraires & secteur Adultes de la Maison de quartier)

Stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire (Association Partage)

Atelier lecture en présence du bibliobus ! (Médiatèque du Vieux-Lille)

Atelier callystenie : pratique sportive de travail du haut du corps (MQGP)

Stand d’informations autour du nouveau réseau de transport en commun (Ilévia/Keolis)

Présence de jeux gonflables

Plaine Winston Churchill 10 rue Ramadier 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Le 31 juillet, le Flow débarque dans le Vieux-Lille à l’occasion de « Nos Quartiers d’été » ! On vous propose plusieurs activités gratuites autour de la culture hip-hop :

Flow