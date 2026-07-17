Nos quartiers d’été – Vieux-Lille, Plaine Winston Churchill, Lille
vendredi 31 juillet 2026 · Plaine Winston Churchill · Lille
Informations pratiques
Nos quartiers d’été – Vieux-Lille Vendredi 31 juillet, 14h00 Plaine Winston Churchill Nord
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00
- 16h30 : Participer à une initiation et une démonstration de breakdance par From The North !
- 17h30 à 20h : DJ set par Denis Juiice
Retrouvez également dès 14h les associations présentes sur place avec des animations tout au long de l’après-midi :
- Sensibilisation aux Eco-gestes (CITEO)
- Parcours motricité & jeux de société pour enfants, adultes et séniors (Ludothèque de la Maison de quartier Godeleine Petit)
- Animation de la géante Jeanne Motte (Les amis des géants)
- Animation dédiée aux enfants en lien avec la Maison Charles de Gaulle
- Stand de sensibilisation auprès des habitants autour du projet Urbain D’Euralille à la Deûle (SPA Euralille)
- Atelier cuisine (Itinéraires & secteur Adultes de la Maison de quartier)
- Stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire (Association Partage)
- Atelier lecture en présence du bibliobus ! (Médiatèque du Vieux-Lille)
- Atelier callystenie : pratique sportive de travail du haut du corps (MQGP)
- Stand d’informations autour du nouveau réseau de transport en commun (Ilévia/Keolis)
- Présence de jeux gonflables
Plaine Winston Churchill 10 rue Ramadier 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Le 31 juillet, le Flow débarque dans le Vieux-Lille à l’occasion de « Nos Quartiers d’été » ! On vous propose plusieurs activités gratuites autour de la culture hip-hop :
Flow
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