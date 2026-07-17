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Loto intergénérationnel, Au Lavoir, Lille

mardi 28 juillet 2026 · Au Lavoir · Lille

Loto intergénérationnel, Au Lavoir, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Au Lavoir
Adresse
Boulevard de Metz
Ville
59037 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Loto intergénérationnel Mardi 28 juillet, 14h00 Au Lavoir Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T14:30:00+02:00

Ce loto intergénérationnel réunit enfants, parents, grands-parents et voisins autour d’un moment simple et chaleureux, ouvert à tous.

Au programme : plusieurs parties de loto, de nombreux lots à gagner, et surtout l’occasion de se retrouver, d’échanger et de rire ensemble, quel que soit son âge.

Venez seul, en famille ou entre amis : chacun est le bienvenu !

Au Lavoir Boulevard de Metz Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France
Venez nombreux partager un après-midi de convivialité et de bonne humeur !

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