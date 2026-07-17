Loto intergénérationnel, Au Lavoir, Lille

Informations pratiques

Loto intergénérationnel Mardi 28 juillet, 14h00 Au Lavoir Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T14:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T14:30:00+02:00

Ce loto intergénérationnel réunit enfants, parents, grands-parents et voisins autour d’un moment simple et chaleureux, ouvert à tous.

Au programme : plusieurs parties de loto, de nombreux lots à gagner, et surtout l’occasion de se retrouver, d’échanger et de rire ensemble, quel que soit son âge.

Venez seul, en famille ou entre amis : chacun est le bienvenu !

Au Lavoir Boulevard de Metz Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

Venez nombreux partager un après-midi de convivialité et de bonne humeur !