UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille

samedi 18 juillet 2026 · Place du Théâtre et Grand-Place · Lille

Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Place du Théâtre et Grand-Place
Adresse
place du théâtre, lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit en accès libre

Infamous Bal – Lille Centre Samedi 18 juillet, 15h00 Place du Théâtre et Grand-Place Nord

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Cet été, l’Infamous Bal investit plusieurs quartiers de Lille avec une programmation gratuite mêlant danse, musique, performances et initiations. Pensé comme un rendez-vous festif , l’Infamous Bal invite les habitants à se retrouver autour des cultures urbaines dans l’espace public.

Au programme :

  • Show et initiation danse hip-hop avec Street Smile : 15h – 17h

  •  DJ Set par Sydney : 17h – 18h30  

  • Infamous Bal : 18h30 – 20h00

Informations pratiques :
️ 18 Juillet 2026
15h – 20h00
Gratuit en accès libre
Lille Centre , Place du Théâtre

Place du Théâtre et Grand-Place place du théâtre, lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Le 18 juillet, rendez-vous sur la Place du Théâtre pour une journée gratuite avec concert, Dj set et danse hip-hop !

À voir aussi à Lille (Nord)