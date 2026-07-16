Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille

Informations pratiques

Infamous Bal – Lille Centre Samedi 18 juillet, 15h00 Place du Théâtre et Grand-Place Nord

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Cet été, l’Infamous Bal investit plusieurs quartiers de Lille avec une programmation gratuite mêlant danse, musique, performances et initiations. Pensé comme un rendez-vous festif , l’Infamous Bal invite les habitants à se retrouver autour des cultures urbaines dans l’espace public.

Au programme :

Show et initiation danse hip-hop avec Street Smile : 15h – 17h

DJ Set par Sydney : 17h – 18h30

Infamous Bal : 18h30 – 20h00

Informations pratiques :

️ 18 Juillet 2026

15h – 20h00

Gratuit en accès libre

Lille Centre , Place du Théâtre

Place du Théâtre et Grand-Place place du théâtre, lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Le 18 juillet, rendez-vous sur la Place du Théâtre pour une journée gratuite avec concert, Dj set et danse hip-hop !