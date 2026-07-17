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Boum pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille

samedi 18 juillet 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Boum pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Boum pour kids • Comala Radio Samedi 18 juillet, 16h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

················ BOUM POUR KIDS ················

Les Djs de Comala accompagnés du déjanté comédien Malkhior transforme le Cours en dancefloor géant pour petits & grands. Au programme un grand voyage musical à travers le monde pour danser et s’amuser comme des fous !

················ INFOS ················

– Gratuit
– Événement soumis aux conditions météo du jour
– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas

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