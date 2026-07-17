Boum pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Boum pour kids • Comala Radio Samedi 18 juillet, 16h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

················ BOUM POUR KIDS ················

Les Djs de Comala accompagnés du déjanté comédien Malkhior transforme le Cours en dancefloor géant pour petits & grands. Au programme un grand voyage musical à travers le monde pour danser et s’amuser comme des fous !

················ INFOS ················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas