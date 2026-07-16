Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !, Maison de la jeunesse, Lille

Informations pratiques

Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air ! Mardi 21 juillet, 18h00 Maison de la jeunesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00

Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !

Mardi 21 juillet

De 18 h à 21 h

Maison de la Jeunesse, 31 rue Jules Guesde

Au programme : JUMANJI, Une aventure pleine d’action, d’humour et de surprises à partager en famille !

Animation gratuite pour les jeunes et leur famille

Venez profiter d’une belle soirée estivale sous les étoiles !

Le programme de l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Maison de la jeunesse 31 rue Fénelon Hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]

Dans le cadre de L’Heure d’été, la Maison de la Jeunesse vous invite à une soirée cinéma de plein air dans le jardin de la MDJ !