Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !, Maison de la jeunesse, Lille
mardi 21 juillet 2026 · Maison de la jeunesse · Lille
Informations pratiques
Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air ! Mardi 21 juillet, 18h00 Maison de la jeunesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00
Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !
- Mardi 21 juillet
- De 18 h à 21 h
- Maison de la Jeunesse, 31 rue Jules Guesde
Au programme : JUMANJI, Une aventure pleine d’action, d’humour et de surprises à partager en famille !
Animation gratuite pour les jeunes et leur famille
Venez profiter d’une belle soirée estivale sous les étoiles !
Le programme de l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete
Maison de la jeunesse 31 rue Fénelon Hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Dans le cadre de L’Heure d’été, la Maison de la Jeunesse vous invite à une soirée cinéma de plein air dans le jardin de la MDJ !
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