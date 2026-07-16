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Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !, Maison de la jeunesse, Lille

mardi 21 juillet 2026 · Maison de la jeunesse · Lille

Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !, Maison de la jeunesse, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Maison de la jeunesse
Adresse
31 rue Fénelon Hellemmes
Ville
59260 Lille
Département
Nord

Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air ! Mardi 21 juillet, 18h00 Maison de la jeunesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:30:00+02:00

Les Mardis de l’Été – Cinéma de plein air !

  • Mardi 21 juillet
  • De 18 h à 21 h
  • Maison de la Jeunesse, 31 rue Jules Guesde

Au programme : JUMANJI, Une aventure pleine d’action, d’humour et de surprises à partager en famille !
Animation gratuite pour les jeunes et leur famille
Venez profiter d’une belle soirée estivale sous les étoiles !
Le programme de l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Maison de la jeunesse 31 rue Fénelon Hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Dans le cadre de L’Heure d’été, la Maison de la Jeunesse vous invite à une soirée cinéma de plein air dans le jardin de la MDJ !

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