Les minuscules (…à 6 pattes), Jardin de l’Abbaye de Loos, Lille
mercredi 22 juillet 2026 · Jardin de l'Abbaye de Loos · Lille
Informations pratiques
Les minuscules (…à 6 pattes) Mercredi 22 juillet, 15h30 Jardin de l’Abbaye de Loos Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00
Entrez dans notre machine à rapetisser et embarquez avec le Groupe Ornithologique et naturaliste (GON) pour un minuscule voyage à la découverte du monde merveilleux des insectes.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Jardin de l’Abbaye de Loos 9 rue des 3 molettes Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0684014394 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3928 »}]
Entrez dans notre machine à rapetisser et embarquez avec le Groupe Ornithologique et naturaliste (GON) pour un minuscule voyage à la découverte du monde merveilleux des insectes.
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