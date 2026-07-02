Les minuscules (…à 6 pattes), Jardin de l’Abbaye de Loos, Lille

Informations pratiques

Les minuscules (…à 6 pattes) Mercredi 22 juillet, 15h30 Jardin de l’Abbaye de Loos Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00

Entrez dans notre machine à rapetisser et embarquez avec le Groupe Ornithologique et naturaliste (GON) pour un minuscule voyage à la découverte du monde merveilleux des insectes.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Jardin de l’Abbaye de Loos 9 rue des 3 molettes Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0684014394 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3928 »}]

Entrez dans notre machine à rapetisser et embarquez avec le Groupe Ornithologique et naturaliste (GON) pour un minuscule voyage à la découverte du monde merveilleux des insectes.