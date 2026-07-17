Los Caracoles Cacofonicos, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Los Caracoles Cacofonicos Vendredi 24 juillet, 19h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T19:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-24T19:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

················ LOS CARACOLES CACOFONICOS ················

Cumulant presque 65 ans d’expérience, ce duo de DJ’s franco-chilien célèbre les musiques latino-américaines avec passion et désinvolture. Résidents de Comala Radio avec des émissions mêlant géographie, poésie et psychédélisme. Sur le dancefloor, c’est une ambiance zinzin et bruyante que le duo nous propose !

···················· INFOS ····················

Gratuit

️ Événement soumis aux conditions météo du jour

25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas