Soirée karaoké, le musical, Lille
samedi 25 juillet 2026 · le musical · Lille
Informations pratiques
Soirée karaoké Samedi 25 juillet, 19h00 le musical Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
C’est dans un ambiance montée à bloc que ton Musical te propose de venir t’essayer au karaoké !
Tous les niveaux sont permis alors seul.e ou à deux (voir à beaucoup plus) choisis tes chansons préférées et en avant la musique ! ( sur écran géant bien évidemment )
Viens balancer tes chansons préférées et nous faire profiter de ta voix angélique (ou pas) au Musical ;)
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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
C’est dans un ambiance montée à bloc que ton Musical te propose de venir t’essayer au karaoké !
Le Musical
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