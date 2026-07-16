La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
vendredi 24 juillet 2026 · Ferme Pédagogique Marcel Dhénin · Lille
Informations pratiques
La p’tite cuisine des animaux de la ferme 24 juillet – 23 août Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:30:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00
La p’tite cuisine des animaux de la ferme
Participez à la préparation et à la distribution des rations.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Nourrir les animaux
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
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