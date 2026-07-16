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La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

vendredi 24 juillet 2026 · Ferme Pédagogique Marcel Dhénin · Lille

La p’tite cuisine des animaux de la ferme, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin
Adresse
14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

La p’tite cuisine des animaux de la ferme 24 juillet – 23 août Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:30:00+02:00 – 2026-08-23T16:00:00+02:00

La p’tite cuisine des animaux de la ferme

Participez à la préparation et à la distribution des rations.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Nourrir les animaux

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

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