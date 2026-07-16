Atelier des tout-petits, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Atelier des tout-petits Jeudi 23 juillet, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T11:30:00+02:00

Venez à la découverte des petites bêtes du jardin !

Équipés d’une loupe, comme de véritables explorateurs, partez à l’aventure dans le Jardin des Plantes à la recherche d’insectes.

Observez insectes et autres habitants du jardin lors d’une visite guidée ludique et riche en découvertes.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Les petites bêtes du jardin