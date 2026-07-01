Voyage à travers les zones humides, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Voyage à travers les zones humides Jeudi 23 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Les zones humides naturelles et artificielles ( mares, étangs, carrières, canaux ) sont des milieux essentiels où l’eau et la terre se rencontrent.

Ce stand vous invite à explorer ces milieux fragiles.

Avec la Maison de l’Eau, de la Pêche, et de la Nature

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

(mares, étangs, carrières, canaux)

CJB