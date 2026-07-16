Atelier famille Cyanotype, Jardin des plantes, Lille
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Atelier famille Cyanotype Jeudi 23 juillet, 14h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Venez découvrir au jardin la technique du cyanotype, une technique magique qui transforme la lumière en art !
En utilisant des plantes, vous créerez des impressions bleues uniques et poétiques sur du papier et repartirez avec votre création lors d’un atelier familial.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
L’art de la lumière et des plantes
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