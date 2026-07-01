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Voyage à travers les zones humides, Jardin des plantes, Lille

mercredi 19 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Voyage à travers les zones humides, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Voyage à travers les zones humides Mercredi 19 août, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Les zones humides naturelles et artificielles ( mares, étangs, carrières, canaux ) sont des milieux essentiels où l’eau et la terre se rencontrent.
Ce stand vous invite à explorer ces milieux fragiles.
Avec la Maison de l’Eau, de la Pêche, et de la Nature

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
(mares, étangs, carrières, canaux)

CJB

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