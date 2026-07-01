Visite du jardin des dahlias, Jardin des plantes, Lille
mercredi 19 août 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Visite du jardin des dahlias Mercredi 19 août, 09h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00
Partez à la découverte du jardin des dahlias, une merveille au cœur du Jardin des Plantes.
Découvrez l’histoire et les origines de ces fleurs, leurs caractéristiques étonnantes et de nombreuses anecdotes qui vous dévoileront tous les secrets des dahlias.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
À la découverte des dahlias !
GF
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