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Visite du jardin des dahlias, Jardin des plantes, Lille

mercredi 19 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Visite du jardin des dahlias, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Visite du jardin des dahlias Mercredi 19 août, 09h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du jardin des dahlias, une merveille au cœur du Jardin des Plantes.
Découvrez l’histoire et les origines de ces fleurs, leurs caractéristiques étonnantes et de nombreuses anecdotes qui vous dévoileront tous les secrets des dahlias.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
À la découverte des dahlias !

GF

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