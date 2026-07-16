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Diffusion Drag Race France !, Le Bistrot de St So, Lille

jeudi 20 août 2026 · Le Bistrot de St So · Lille

Diffusion Drag Race France !, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Le Bistrot de St So
Adresse
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Diffusion Drag Race France ! 20 et 21 août Le Bistrot de St So Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-21T00:00:00+02:00 – 2026-08-21T00:30:00+02:00

DRAG RACE FRANCE SAISON 4 : SOIRÉES DE DIFFUSION
La House of Jambon Beurre s’installe tout l’été à Saint-So pour vous faire vivre la quatrième saison de Drag Race France sur grand écran.
Chaque semaines, préparez-vous à une expérience unique grâce à notre double programmation exclusive : une immersion totale côté Cinéma, suivie d’une fureur festive côté Bistrot, le tout présenté par Crystal Chardonnay

️ PARTIE 1 : LE PODCAST INTERVIEW & LA DIFFUSION (Côté Cinéma)
Cinéma de ST SO — De 18h à 22h — Sur Billetterie (Payant)
Installez-vous confortablement dans le noir pour vivre l’épisode sur écran géant avec un sound-system de folie.
Le Pré-Show : Enregistrement en public de notre podcast live !
Mené par Crystal Chardonnay, attendez-vous à des interviews absurdes de nos guests et interactif avec le public.
La Diffusion : L’épisode de la semaine projeté sur grand écran.

PARTIE 2 : LE DRAG SHOW & AFTER PARTY (Côté Bistrot)
Bistrot de ST SO — À partir de 22h — Entrée Gratuite & Libre
Pas de billet pour le cinéma ? Pas de panique ! La soirée continue (et commence !) pour tout le monde au Bistrot pour célébrer la culture Drag et faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Le Show : Assuré par 2 artistes drag en premières parties, Crystal Chardonnay et notre guest star de la semaine.
L’After Party : Un DJ set enflammé pour transformer le bistrot en dancefloor géant.

INFOS PRATIQUES
L’AGENDA
EP01 – JEU. 09 JUILLET / GUEST : Daisy Superbitch
EP02 – VEN. 17 JUILLET / GUEST : Fluffy Bidule
EP03 – JEU. 23 JUILLET / GUEST : Azémylia
EP04 – VEN. 31 JUILLET / GUEST : Margarette Vinas
EP05 – JEU. 06 AOÛT / GUEST : Créatine Price
EP06 – VEN. 14 AOÛT / GUEST : Malawitte
EP07 – JEU. 20 AOÛT / GUEST : TBA
EP08 – JEUDI 27 AOÛT / GUEST : TBA
Où : Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
BILLETTERIE CINÉMA (Places limitées) :
https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance
Entrée Bistrot (Shows + DJ Set) : Gratuite, sans réservation.
⏱️ DÉROULÉ
18h00 : Ouverture des portes du cinéma
18h30 : Podcast live avec Crystal Chardonnay & notre guest star
19h00 : DJ set au Bistrot de St So (+ Meet&Greet pour les billets concernés dans le cinéma)
20h00 : Diffusion interactive de l’épisode sur grand écran (interjections et hurlements fortement recommandés)
22h00 : DJ set & Drag Show jusqu’à la fermeture

ACCESSIBILITÉ :
Le Bistrot de St So et son cinéma sont accessibles.
Pour toute réservation de place PMR veuillez nous contacter par mail : houseofjambonbeurre@gmail.com
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Présenté par Crystal Chardonnay
Produit par la House of Jambon Beurre en association avec le Bistrot de St So
Crédit Photo : Thomas Barbenson (@thomasbarbenson)
Crédit Graphique : Val Carbonnet

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}] [{« link »: « https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}, {« link »: « mailto:houseofjambonbeurre@gmail.com »}]
avec House of Jambon Beurre !

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