Diffusion Drag Race France !, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

Diffusion Drag Race France ! 20 et 21 août Le Bistrot de St So Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T00:00:00+02:00 – 2026-08-21T00:30:00+02:00

DRAG RACE FRANCE SAISON 4 : SOIRÉES DE DIFFUSION

La House of Jambon Beurre s’installe tout l’été à Saint-So pour vous faire vivre la quatrième saison de Drag Race France sur grand écran.

Chaque semaines, préparez-vous à une expérience unique grâce à notre double programmation exclusive : une immersion totale côté Cinéma, suivie d’une fureur festive côté Bistrot, le tout présenté par Crystal Chardonnay

️ PARTIE 1 : LE PODCAST INTERVIEW & LA DIFFUSION (Côté Cinéma)

Cinéma de ST SO — De 18h à 22h — Sur Billetterie (Payant)

Installez-vous confortablement dans le noir pour vivre l’épisode sur écran géant avec un sound-system de folie.

Le Pré-Show : Enregistrement en public de notre podcast live !

Mené par Crystal Chardonnay, attendez-vous à des interviews absurdes de nos guests et interactif avec le public.

La Diffusion : L’épisode de la semaine projeté sur grand écran.

PARTIE 2 : LE DRAG SHOW & AFTER PARTY (Côté Bistrot)

Bistrot de ST SO — À partir de 22h — Entrée Gratuite & Libre

Pas de billet pour le cinéma ? Pas de panique ! La soirée continue (et commence !) pour tout le monde au Bistrot pour célébrer la culture Drag et faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Le Show : Assuré par 2 artistes drag en premières parties, Crystal Chardonnay et notre guest star de la semaine.

L’After Party : Un DJ set enflammé pour transformer le bistrot en dancefloor géant.

INFOS PRATIQUES

L’AGENDA

EP01 – JEU. 09 JUILLET / GUEST : Daisy Superbitch

EP02 – VEN. 17 JUILLET / GUEST : Fluffy Bidule

EP03 – JEU. 23 JUILLET / GUEST : Azémylia

EP04 – VEN. 31 JUILLET / GUEST : Margarette Vinas

EP05 – JEU. 06 AOÛT / GUEST : Créatine Price

EP06 – VEN. 14 AOÛT / GUEST : Malawitte

EP07 – JEU. 20 AOÛT / GUEST : TBA

EP08 – JEUDI 27 AOÛT / GUEST : TBA

Où : Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille

BILLETTERIE CINÉMA (Places limitées) :

https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance

Entrée Bistrot (Shows + DJ Set) : Gratuite, sans réservation.

⏱️ DÉROULÉ

18h00 : Ouverture des portes du cinéma

18h30 : Podcast live avec Crystal Chardonnay & notre guest star

19h00 : DJ set au Bistrot de St So (+ Meet&Greet pour les billets concernés dans le cinéma)

20h00 : Diffusion interactive de l’épisode sur grand écran (interjections et hurlements fortement recommandés)

22h00 : DJ set & Drag Show jusqu’à la fermeture

ACCESSIBILITÉ :

Le Bistrot de St So et son cinéma sont accessibles.

Pour toute réservation de place PMR veuillez nous contacter par mail : houseofjambonbeurre@gmail.com

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Présenté par Crystal Chardonnay

Produit par la House of Jambon Beurre en association avec le Bistrot de St So

Crédit Photo : Thomas Barbenson (@thomasbarbenson)

Crédit Graphique : Val Carbonnet

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}] [{« link »: « https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}, {« link »: « mailto:houseofjambonbeurre@gmail.com »}]

avec House of Jambon Beurre !