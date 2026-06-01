Jardin zéro déchets & compostable- Ossau durable Espace Laprade Arudy
Jardin zéro déchets & compostable- Ossau durable Espace Laprade Arudy samedi 27 juin 2026.
Arudy
Jardin zéro déchets & compostable- Ossau durable
Espace Laprade 2 rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Initiative organisée dans le cadre de l’opération Ossau durable Agir pour l’environnement commence souvent par des gestes concrets, à portée de main. Quatre ateliers et actions vous invitent sur plusieurs jours à repenser vos habitudes tout en développant des pratiques utiles et responsables. Ce samedi à Bilhères en Ossau, apprenez à composter vos déchets organiques, à comprendre le cycle naturel de la matière et à produire un engrais riche pour vos plantes. Inscription nécessaire. .
Espace Laprade 2 rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr
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English : Jardin zéro déchets & compostable- Ossau durable
L’événement Jardin zéro déchets & compostable- Ossau durable Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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