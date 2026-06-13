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Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes

Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes

Jardinage au jardin partagé Paysages Nourriciers du Breil Parc Georges Méliès Nantes mardi 17 novembre 2026.

Lieu : Parc Georges Méliès

Adresse : 24-26 Rue Georges Méliès, 44100 Nantes

Ville : 44036 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 17 novembre 2026

Fin : mardi 17 novembre 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Vous avez envie de mettre les mains dans la terre ?Vous êtes novice, ou un super pro du jardin ? Venez nous rejoindre !Chaque semaine (mardi de 14h à 16h), l’équipe de La SAUGE anime des permanences au jardin partagé du Breil, dans le cadre du dispositif Paysages Nourriciers de la Ville de Nantes.Venez planter, entretenir, récolter, vous faire du bien au corps et à la tête, dans un esprit convivial et collectif. Et repartez avec votre récolte, à déguster à la maison !

Parc Georges Méliès Nantes 44036
0651428020


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