Jardinage collectif Avenue charles de gaulle Chantepie Samedi 4 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Pour prendre soin collectivement de l’îlot fruitier situé à côté de l’avenue Charles de Gaulle et derrière le commerce Breizhway Exotique, dans le quartier de Rosa Parks

Pour prendre soin collectivement de l’îlot fruitier situé à côté de l’avenue Charles de Gaulle et derrière le commerce Breizhway Exotique, dans le quartier de Rosa Parks, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 14 décembre après-midi pour : désherber, bêcher, redonner de la terre à l’îlot grâce à du compost, pailler les îlots…

Bref, prendre soin des arbres et arbustes, qui nous donnent en retour des fruits lorsque le printemps et l’été arrivent.

En même temps, cela permet de faire connaissance, d’échanger des techniques de jardinage et de discuter sur nos envies pour ce futur îlot fruitier. Un nouveau partenariat commence avec la Pie qui Jardine et nous en sommes ravis !

A 16h-16h30, un goûter sera offert pour se réconforter de l’effort fournit !

Au plaisir de vous y retrouver !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

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contact@collectif-lesfolepis.org

Avenue charles de gaulle chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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