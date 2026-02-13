Jardiner au naturel en ligne, En ligne, Bordeaux
gratuit (sur inscription)
Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons les bons conseils de l’hiver pour accueillir la biodiversité à travers 2 thèmes : « le sol vivant » et « comment aider la faune en hiver ?« .
Date : lundi 16 mars de 18h à 19h30
Lieu : en ligne, un lien de connexion vous sera envoyé
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier HIVER, nous vous invitons à une session en ligne Biodiversité Jardin
Association Ecosite du Bourgailh