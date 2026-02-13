Jardiner au naturel en ligne, En ligne, Bordeaux

Jardiner au naturel en ligne Lundi 16 mars, 18h00 En ligne Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T19:30:00+01:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons les bons conseils de l’hiver pour accueillir la biodiversité à travers 2 thèmes : « le sol vivant » et « comment aider la faune en hiver ?« .

Date : lundi 16 mars de 18h à 19h30

Lieu : en ligne, un lien de connexion vous sera envoyé

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

En ligne Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier HIVER, nous vous invitons à une session en ligne Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh