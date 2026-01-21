Jardiner au naturel Lamballe-Armor
Jardiner au naturel Lamballe-Armor samedi 6 juin 2026.
Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d'Armor
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
2026-06-06
Atelier avec Florence Comment faire avec la canicule ?
Venez découvrir comment composter, nourrir le jardin, pailler en réutilisant vos propres ressources (tontes, tailles) !
En collaboration avec Lamballe Terre et Mer. .
Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 43 25 28
