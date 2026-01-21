Jardiner au naturel Lamballe-Armor

Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00

2026-06-20

Atelier avec Florence Biodiversité au jardin, quel intérêt ?
Venez découvrir comment composter, nourrir le jardin, pailler en réutilisant vos propres ressources (tontes, tailles) !
En collaboration avec Lamballe Terre et Mer.   .

Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 43 25 28 

