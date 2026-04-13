Jardins, cyclones et catastrophes au Vanuatu, Bibliothèque Parment, Rouen

Jardins, cyclones et catastrophes au Vanuatu Samedi 13 juin, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Maëlle Calandra est une anthropologue à la croisée de l’anthropologie des catastrophes, de l’anthropologie des relations humains-environnement et de l’anthropologie des migrations. Ses travaux portent sur les sociétés insulaires du Pacifique Sud, en particulier du Vanuatu. Cette rencontre sera l’occasion de parler de ses recherches, aujourd’hui publiées dans le livre Jardins, cyclones et catastrophes au Vanuatu.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/jardins-cyclones-et-catastrophes-au-vanuatu »}]

Rencontrez l’anthropologue Maëlle Calandra.

© Hippolyte